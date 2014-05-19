Металлурги подсчитали потери от роста цен на газ

Рост цены на газ в апреле на 27% и в мае – еще на 18% до 5173 грн за 1 тыс. куб. м (с учетом транспортировки и целевой надбавки) приведет к росту затрат металлургов во 2 квартале 2014 г. более чем на 1,7 млрд грн (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлугпром».

При сохранении данного уровня цен и объемов потребления природного газа, до конца года удорожание затрат металлургов составит более 5 млрд грн с НДС.

По данным «Металлургпрома», кроме того, повышение с мая тарифов на электроэнергию на 4,8% приведет к увеличению затрат металлургов до конца года более чем на 700 млн грн (с НДС). Также планируемое повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 12,5% приведет к росту затрат еще на 700 млн грн с НДС.

Рост затрат металлургов предусмотрен и Налоговым кодексом Украины за счет поднятия ставок платы по экологическому сбору, за специальное использование воды и за пользование недрами.

Читайте такжеМеталлурги за квартал нарастили убытки в 4 раза

«Такая политика ценообразования окончательно уничтожит финансовую систему металлургических предприятий, большая часть которых работает за счет заемных средств. По состоянию на 1 апреля 2014г. собственные оборотные средства метпредприятий без учета заемных средств составили «минус» 52,3 млрд грн против «минус» 29,8 млрд грн по состоянию на 1 апреля 2013 г. Собственный капитал предприятий снизился на 15% и составил 47,3 млрд грн», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

Читайте такжеУкраина готова заплатить России за газ $4 млрд при снижении его цены

По информации «Металлургпрома», спад спроса и цен на металлопродукцию, ожидаемый начиная с мая и практически на весь летний период, еще больше усугубит тяжелейшее положение металлургической отрасли.

