Аксенов пригрозил Фирташу отобрать заводы в Крыму - СМИ

Самопровозглашенный «премьер-министр» Крыма Сергей Аксенов призвал собственника двух крупнейших в регионе химпредприятий - "Крымского "Титана" и Крымского содового завода - провести их перерегистрацию в соответствии с российским законодательством, иначе в отношении заводов могут быть применены санкции, вплоть до передачи их во временное управление.

Об этом передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что эти заводы являются собственностью украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

"Мы не допустим коллапса в социальной сфере. Если собственники предприятий не хотят выполнять законы Российской Федерации, а также выплачивать зарплаты трудовым коллективам, то они будут подвергнуты принудительному воздействию. В отношении их могут быть любые санкции, вплоть до введения во временное управление имуществом предприятий. При этом я против таких радикальных шагов", - заявил Аксенов.

"Если собственники некоторых предприятий по-хорошему не понимают, то мы будем применять к ним меры принудительного характера", - добавил он.

"Крымский Титан" - ведущий производитель диоксида титана в странах Восточной Европы. Кроме того, предприятие выпускает красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения (аммофос), серную кислоту, алюминия сульфат, железный купорос.

Крымский содовый завод - крупное предприятие по производству технической кальцинированной соды.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля одно из крупнейших предприятий Украины "Крымский Титан", подконтрольное украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, сменило свой юридический адрес с Армянска в аннексированном Россией Крыму на Киев.

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