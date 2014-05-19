В Украине замедлился спад промпроизводства
20:13, 19 мая 2014Промышленность
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Спад промпроизводства в Украине в апреле в годовом выражении замедлился до 6%
Спад промпроизводства замедлился до 6% с 6,8% / Фото УНИАН
Спад промышленного производства в Украине в апреле 2014 года по сравнению с апрелем 2013 года замедлился до 6% с 6,8%, зафиксированных в марте 2014 года по сравнению с мартом 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По сравнению с мартом 2014 года спад промпроизводства составил 1%, а в период с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - 5,3%.
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