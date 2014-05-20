Производство легковых автомобилей в Украине выросло почти в 2 раза

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-апреле 2014 года увеличилось в 1,93 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 18 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

Также сообщается, что производство грузовых автомобилей в январе-апреле снизилось на 15,7% - до 359 единиц, а производство автобусов сократилось на 47,7% - до 243 единиц.

По информации Госстата, в апреле текущего года производство легковых автомобилей увеличилось по сравнению с апрелем прошлого года на 52,6% - до 4,4 тыс. единиц.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в январе-марте 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросло в 2,1 раза - до 13,6 тыс. шт.

В 2013 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 34,3% по сравнению с 2012 годом - до 45,8 тыс. штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).