Террористы из ДНР решили отобрать заводы Ахметова

Глава президиума так называемого Верховного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о начале национализации в регионе.

"В связи с нежеланием региональных олигархов платить налоги в бюджет ДНР принято решение начать процесс национализации", - цитируется заявление Пушилина в официальном микроблоге ДНР в Твиттере во вторник, 20 мая, пишет ZN.ua.

Он осудил позицию бизнесмена Рината Ахметова, ставшего инициатором предупредительной акции протеста в Донбассе против деятельности представителей ДНР.

"Ахметов сделал свой выбор. К сожалению, этот выбор против народа Донбасса. Уплата налогов в Киев означает финансирование террора на Донбассе", - также отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, группа СКМ Рината Ахметова не намерена платить налоги в бюджет самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

"СКМ работает исключительно в рамках правового поля и действующего законодательства Украины. В том числе, и в части налоговых отчислений в центральный и местные бюджеты", - заявили в пресс-службе СКМ.

Следует также отметить, что сепаратисты из ДНР предложили Ринату Ахметову платить налоги в бюджет нового государственного формирования.

Вместе с тем, руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук отметил, что подконтрольная Ринату Ахметову группа "Метинвест" сообщила о том, что в Мариуполе ее представителями, а также местной властью и так называемой "Донецкой народной республикой" был подписан некий документ под названием "Меморандум о порядке и безопасности".

Справка УНИАН. Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании «Метинвест холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский Ритейл», машиностроительный холдинг «Corum» и другие.

100% акций «СКМ» принадлежит Ахметову.