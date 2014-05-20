Депутаты приблизили переход Украины на евростандарты

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О стандартизации" (новая редакция) (регистрационный номер 4585).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 308 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено усовершенствовать правовые и организационные принципы национальной стандартизации и привести в соответствие с европейской моделью, создание новой национальной системы стандартизации, которая будет отвечать современным требованиям, в частности создание организационных форм деятельности в сфере стандартизации в соответствии с международной и европейской практикой.

Законопроектом предусмотрено создание и функционирование единого национального органа стандартизации. Функции национального органа стандартизации будет выполнять юридическое лицо публичного права, созданное центральным органом исполнительной власти, которое реализовывает государственную политику в сфере стандартизации (сейчас Минэкономразвития как национальный орган стандартизации представляет Украину в международных и региональных организациях и принимает национальные стандарты. Цель законопроекта создания национального органа стандартизации, который не является органом государственной власти, в полномочия которого передается в частности принятие и отмена национальных стандартов ввиду того, что в соответствии с Соглашением о технических барьерах в торговле ВТО стандарты определяются как добровольные). Кроме того, с целью обеспечения участия в управлении национальным органом стандартизации Украины всех заинтересованных сторон предусмотрено создание руководящего совета, который является совещательно-наблюдательным органом национального органа стандартизации, который обеспечит участие в его управлении всех заинтересованных сторон (государственных органов, научных учреждений, общественных объединений субъектов хозяйствования, других общественных объединений и профессиональных союзов).

В соответствии с законопроектом, в полномочия национального органа стандартизации передаются: организация и координация деятельности в сфере стандартизации, утверждение программы работ по стандартизации, принятие и отмена национальных стандартов (в том числе в сфере строительства), образование, прекращение деятельности технических комитетов стандартизации, представление интересов Украины в международных и региональных организациях стандартизации и сотрудничество с национальными органами стандартизации других государств (сейчас указанные функции выполняет Минэкономразвития и в сфере строительства Минрегион (кроме международного сотрудничества). Согласно европейской практике соответствующие функции выполняет национальный орган стандартизации, который не является органом государственной власти).

Данным законопроектом предусмотрено усовершенствовать правовые и организационные принципы национальной стандартизации. В частности, вводятся два уровня стандартизации в зависимости от субъекта стандартизации, который принимает стандарты: национальные стандарты, принятые национальным органом стандартизации, и стандарты и технические условия, принятые предприятиями, учреждениями и организациями (дальше – предприятия). Отменяется отраслевая стандартизация, в связи с чем, в течение пятнадцати лет центральные органы исполнительной власти имеют право в соответствующих сферах деятельности и в пределах своих полномочий проверять, пересматривать свои отраслевые стандарты с целью перевода их на национальный уровень или на уровень предприятий или отмены (сейчас в Украине есть три уровня стандартизации: национальная, отраслевая стандартизация и стандарты предприятий (центральные органы исполнительной власти в соответствующих сферах деятельности и организации имеют право разрабатывать и утверждать свои стандарты). С целью приведения системы стандартизации к европейской модели вводятся два уровня стандартизации (национальная стандартизации и стандарты предприятий) и отменяется отраслевая стандартизация).

В соответствии с законопроектом, не допускается согласование проектов национальных стандартов с государственными органами (с целью приведения процедуры разработки национальных стандартов в соответствии с международной и европейской практикой. Интересы государства во время разработки национальных стандартов будут представлять представители органов государственной власти как члены соответствующих технических комитетов стандартизации).

В соответствии с законопроектом, отменяется государственная регистрация технических условий и не допускается установление каких-либо правил, связанных с разработкой стандартов и технических условий предприятий (с целью дерегулирования экономики, в соответствии с Соглашением о технических барьерах в торговле ВТО, стандарты определяются как добровольные). Законопроект устанавливает правовые и организационные принципы национальной стандартизации. Что касается стандартов предприятий – законопроект определяет права, а не обязанности, то есть стандарты предприятий - это не регулирующая сфера, которая отвечает европейской практике); отменяется обязательность применения национальных стандартов.

В соответствии с законопроектом, национальные стандарты применяются на добровольной основе, за исключением случаев, когда обязательность их применения установлена нормативно-правовыми актами. Обеспечивается свободный доступ к текстам национальных стандартов, применение которых в соответствии с законодательством является обязательным, путем их размещения на официальном веб-сайте национального органа стандартизации (в соответствии с Соглашением о технических барьерах в торговле ВТО стандарты определяются как добровольные. В Европейском Союзе (дальше – ЕС) стандарт является обязательным в случаях, если на него есть прямая ссылка в тексте директивы ЕС. На базе директив ЕС в Украине разрабатываются технические регламенты, которые являются нормативно-правовыми актами (утверждаются постановлением Кабинета Министров Украины). В случае прямой ссылки на национальные стандарты в других нормативно-правовых актах (в частности в приказах государственных органов власти, зарегистрированных в Минюсте) соответствующие стандарты становятся обязательными).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с целью реализации государственной политики в сфере стандартизации в пределах бюджетной программы Минэкономразвития КПКВК 1201220 "Сохранение и функционирование национальной эталонной базы, обеспечение функционирования государственных служб, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственному заказу в сфере стандартизации, метрологии и эталонной базы, гармонизация национальных стандартов с международными и европейскими" на 2014 год предусмотрено финансирование в размере 200,0 тыс. грн.

