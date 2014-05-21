General Motors отзывает 2,4 млн автомобилей

Американская корпорация General Motors объявила об отзыве с рынка США 2,4 млн автомобилей в связи с выявлением различных дефектов. Таким образом, с начала года крупнейший американский автопроизводитель отозвал уже 13,6 млн машин, передает ИТАР-ТАСС.

На этот раз отзыв затронет, в частности, более 1,3 млн кроссоверов Buick Enclave, GMC Acadia и Chevrolet Traverse, выпущенных в период с 2009 по 2014 год, а также Saturn Outlook выпуска 2009-2010 годов. У них обнаружен дефект ремней безопасности передних сидений.

Кроме того, отзывается 1 млн седанов Chevrolet Malibu и Pontiaс G6 из-за дефекта троса переключения передач. Отзыву подлежат также 1,4 тыс. новых внедорожников Cadillac Escalade в связи с дефектами подушек безопасности.

В General Motors отметили, что им пока не известно о каких-либо ДТП, вызванных этими неисправностями. Во втором квартале компания планирует потратить около $400 млн на устранение неполадок в отозванных машинах, сообщили представители концерна.

Концерн объявил об очередном отзыве своей продукции на фоне роста претензий к нему со стороны американских властей. В феврале и марте General Motors отозвал по всему миру из-за дефекта в системе зажигания 2,6 млн легковых машин, выпущенных с 2003 по 2011 год.

Неполадка приводила к отключению двигателя во время движения, что вызывало сбой в тормозной системе и отключение устройств безопасности. Этот дефект мог стать причиной гибели 13 человек.

Корпорация признала, что знала о данной проблеме еще в 2001 году, хотя по правилам должна была сообщить о ней в течение пяти дней после обнаружения. На минувшей неделе GM уже согласился выплатить властям США штраф в размере $35 млн за несвоевременное предоставление информации о дефектах в автомобилях.

