Российский «Мечел» продает Донецкий электрометаллургический завод за $80 млн

Российская горно-металлургическая группа «Мечел» намерена до 31 июля 2014 года закрыть сделку по продаже Донецкого электрометаллургического завода (ДЭМЗ), который простаивает с начала 2014 года.

Об этом «Мечел» сообщила на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отчете за 2013 год.

Согласно сообщению, группа 7 декабря 2013 года получила предложение от покупателя приобрести ДЭМЗ за 80 млн долл. В частности, 20 млн долл. должны быть оплачены на момент передачи акций завода покупателю, а остальные 60 млн долл. необходимо оплатить в течение двух лет после даты продажи. При этом группа не уточняет, кто является покупателем завода.

Также сообщается, что на конец 2013 года задолженность по кредитам завода составила 81,1 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, Донецкий электрометаллургический завод, после четырех месяцев работы, 16 января приостановил производство из-за отсутствия металлолома на складах предприятия, при этом представитель предприятия заявил, что возобновление работы возможно не раньше весны текущего года.

Ранее ДЭМЗ приостанавливал производство в конце 2012 года из-за высоких цен на металлолом и возобновил работу в сентябре 2013 года.

Группа «Мечел» пытается продать ДЭМЗ с сентября 2012 года из-за нерентабельного производства на предприятии.

В августе 2013 года «Мечел» договорилась о продаже завода российскому бизнесмену Вадиму Варшавскому за 2 тыс. евро в случае выплаты бизнесменом 81 млн долл. задолженности предприятия перед группой.

Справка УНИАН. Донецкий электрометаллургический завод (до 2009 г. - ММЗ «Истил (Украина)») создан в 1999 году на базе электросталеплавильного, обжимного и копрового цехов Донецкого металлургического завода в результате его реструктуризации.

Предприятие специализируется на производстве непрерывно-литой квадратной заготовки для переката и непрерывно-литой трубной заготовки, а также горячекатаного круглого проката большого диаметра.

«Мечел» – одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях, основана в 2003 году. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в США, Литве и Украине. «Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.