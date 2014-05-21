Евросоюз подал в ВТО третий иск против России

Европейский союз (ЕС) подал против России иск в ВТО по поводу антидемпинговых ввозных таможенных пошлин в отношении легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии.

Как говорится в поступившем в ИТАР-ТАСС сообщении представительства ЕС при ВТО, "антидемпинговые пошлины несовместимы с нормами ВТО".

По существующим в ВТО правилам, у сторон будет 60 дней на проведение консультаций, после чего, если вопрос не будет улажен, Брюссель имеет право потребовать формирования третейской группы экспертов.

Это третий иск ЕС в отношении России в рамках ВТО, к которой РФ присоединилась в августе 2012 года.

Первое расследование было начато в прошлом году в отношении утилизационного сбора на автомобили иностранной сборки, а в начале апреля ЕС подал иск против России в связи с запретом на поставки свинины из Европы.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз очень разочарован подходами России к принципам глобальной торговли в рамках ВТО. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт. По его словам, это чревато новыми исками. На что конкретно собирается пожаловаться Евросоюз, он не уточнил.