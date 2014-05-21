Украина пообещала Евросоюзу сократить свои претензии в рамках ВТО

Украина намерена провести ряд переговоров и консультаций со странами – участниками Всемирной торговой организации в рамках ранее заявленного пересмотра общего перечня тарифный претензий, выставленных нашей страной осенью 2012 года. Об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании с Европейским Союзом, предполагающем выделение нашей стране макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро.

«Украина будет проводить консультации с ЕС и другими членами ВТО с тем, чтобы разрешить системные проблемы, поднятые членами ВТО. Эти консультации будут включать рассмотрение других смежных инструментов ВТО, таких как исключения платежного баланса. Консультации должны привести к дальнейшему существенному сокращению количества тарифных позиций, заявленных к пересмотру», - говорится в Меморандуме.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года Украина обратилась в ВТО с нотификацией о намерении пересмотреть потенциальные тарифы на импорт товаров по 371 товарной позиции. Решением Украины были возмущены власти США и стран ЕС, заявляя, что пересмотр тарифов по 371 товарной позиции полностью разбалансирует систему международной торговли и приведет к дальнейшим многочисленным торговым спорам.

Позиция Украины по претензиям ВТО обсуждалась даже в контексте подписания Соглашения об ассоциации и формировании зоны свободной торговли с ЕС.

В 2013 году правительство возвращалось к вопросу пересмотра перечня претензий и его оптимизации, однако это ни к чему не привело.

В апреле 2014 года группа парламентариев обратилась к правительству вернуться к вопросу пересмотра тарифных претензий в рамках ВТО и сократить эти претензии до 20-30.