Украина поднялась на 9 место в рейтинге мировых производителей стали

Украинские металлурги в апреле 2014 года по сравнению с апрелем прошлого года сократили производство стали на 4,5% - до 2,625 млн тонн, при этом поднялись с 10-го на 9-е место рейтинга мировых производителей этой продукции, опустив на 10-ю строчку Турцию, говорится в отчете Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA).

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По итогам января-апреля Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 10,144 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года производство стали в стране сократилось на 8,9%.

Согласно сообщению, по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 68,835 млн тонн (рост на 2,1% к апрелю 2013 года).

Далее страны первой десятки рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,939 млн тонн, -2,5%), США (7,027 млн тонн, -1,6%), Индия (7,015 млн тонн, +5,3%), Южная Корея (6,098 млн тонн, +10,8%), Россия (5,8 млн тонн, +0,7%), Германия (3,707 млн тонн, +3,9%), Бразилия (2,767 млн тонн, -5,1%) и на 10 месте Турция (2,620 млн тонн, -9,1%).

В целом в апреле 2014 года по сравнению с апрелем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 1,7% - до 136,6 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-апрель 2014 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 271,9 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,7%). Далее следуют: Япония (36,5 млн тонн, +2%), США (28,6 млн тонн, +0,1%), Индия (27,8 млн тонн, +2,5%), Южная Корея (23,8 млн тонн, +7,6%), Россия (22,9 млн тонн, +0,1%), Германия (15 млн тонн, +4,3%), Бразилия (11,1 млн тонн, +0,1%) и Турция (11 млн тонн, -2,7%).

За 4 месяца 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 2,5% - до 543 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.