Ferrexpo рассчитывает получить НДС-облигации на $117 млн

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, ожидает получить государственные облигации в счет долга по возмещению налога на добавленною стоимость на сумму 117 млн долл., по курсу гривни к доллару на конец апреля, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, 117 млн долл. составляют 53% от общей задолженности по возврату НДС по состоянию на 30 апреля 2014 года. Остальная часть долга относится к текущему возмещению или находится в процессе судебных разбирательств.

При этом в апреле государство возмещало НДС компании Ferrexpo без задержек.

Также сообщается, что нестабильная ситуация в Украине не влияет на работу предприятий Ferrexpo, которые продолжают производство и отгрузку окатышей, а расходы сокращаются благодаря повышению эффективности и девальвации гривни.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Кабинет министров Украины принял решение о выпуске пятилетних облигаций внутреннего государственного займа как инструмента погашения задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательской деятельности.

По оценкам Международного валютного фонда, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. Министр финансов Украины Александр Шлапак говорил, что объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн. В свою очередь, первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус отмечал, что выпуск бумаг, вероятнее всего, будет осуществлен несколькими траншами, первый из которых составит 5-7 млрд грн.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2013 году увеличила чистую прибыль на 20,7% по сравнению с 2012 годом - до 263,8 млн долл. с 218,6 млн долл.

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