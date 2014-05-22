В Госинвестпроекте говорят, что свободная торговля с ЕС поможет построить десятки заводов

Подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом позволит построить в Украине десятки новых заводов за счет притока иностранных инвестиций.

Об этом заявил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Сергей Евтушенко в ходе круглого стола в Киеве.

«Сейчас начинаются первые деловые контакты, маркетинг, изучение законодательства, изучение потенциальных партнеров, приезды делегаций, переговоры. Это десятки новых заводов, которые должны появиться», - заявил Евтушенко.

«Очевидные результаты появятся уже в следующем году», - добавил он.

По его словам, большая часть потенциальных инвесторов представляют страны юго-восточной Азии, которые заинтересованы в организации своего производства на территории Украины для поставок в ЕС.

Евтушенко отметил, что в первую очередь иностранные инвесторы заинтересованы в производстве на территории Украины товаров широкого потребления. В частности, интерес проявляют азиатские концерны, которые хотят производить бытовую технику, обувь и продукцию сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что Украина имеет огромный потенциал для привлечения инвестиций в производство автомобильных запчастей.

“Эти заводы будут размещаться на Западной Украине и работать на автомобильные кластеры в Центральной Европе, таким образом, наши компании найдут свое место в глобальной цепочке производителей”, - подчеркнул Евтушенко.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2014 года составил 52,179 млрд долл., что на 6,207 млрд долл., или на 10,63%, меньше показателя на начало текущего года.

Основными инвесторами Украины остаются такие страны как Кипр – 16,534 млрд долл., Германия – 6,033 млрд долл., Нидерланды – 5,523 млрд долл., Российская Федерация – 3,538 млрд долл., Австрия – 2,891 млрд долл., Великобритания – 2,401 млрд долл., Британские Виргинские Острова – 2,225 млрд долл., Франция – 1,783 млрд долл., Швейцария – 1,320 млрд долл., Италия — 1,101 млрд долл. На эти страны приходится свыше 83% общего объема прямых инвестиций.

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