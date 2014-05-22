"Метинвест" инвестирует в соцсферу Краснодона более 15 млн гривень

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Метинвест".

Приоритетными сферами сотрудничества в этом году определены: развитие инфраструктуры городов и поселков Большого Краснодона, популяризация спорта и здорового образа жизни, повышение качества образования и медицины, благотворительность и развитие волонтерского движения, говорится в сообщении.

«Соглашение о социальном партнерстве мы подписываем третий год подряд, - подчеркнул генеральный директор «Краснодонугля» Александр Ангеловский». - Ежегодно компания увеличивает объемы инвестиций, потому что хочет, чтобы люди жили достойно. Отдыхали в красивых парках, лечились в хороших больницах. Чтобы дети могли заниматься спортом, а старики получали социальную защиту. В этом году, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в стране, мы не меняем свои планы. Наоборот, в 2014 году Группа Метинвест увеличит инвестиции на 50 %. Серьезное финансовое подспорье станет залогом успешного решения самых острых городских проблем».

В рамках Соглашения обновят троллейбусный парк Краснодона. Запланировано восстановление бассейна в городском Дворце спорта и реконструкция школы искусств. Компания поможет в благоустройстве и ремонте детских садов, развитии спортивной инфраструктуры городов и поселков Краснодонского района.

Предусмотрена социальная программа для детей из неблагополучных семей и сирот. Тем из них, кто решит связать свою карьеру с «Краснодонуглем», после получения профильного образования, предоставят отремонтированную комнату в общежитии.

В сообщении пресс-службы отмечается, продолжатся работы по благоустройству скверов и парков в городах присутствия активов компании. Программой предусмотрено и оказание помощи в проведении мероприятий, посвященных 100-летию Краснодона.

В текущем году Группа Метинвест направит более 2 млн грн на корпоративную социальную программу «Город – нашими руками», а также благотворительные и волонтерские мероприятия.