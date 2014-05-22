Японская «Фуджикура» построит во Львове завод по производству автопроводки

Японская компания Fujikura, специализирующаяся на производстве автомобильной электропроводки, начнет строительство завода во Львове сразу после подписания экономической части соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Об этом сообщил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Сергей Евтушенко в ходе круглого стола в Киеве.

«Они сейчас ждут полноценного вступления в силу договора об ассоциации со всеобъемлющей зоной свободной торговли и начинают строительство», - сказал Евтушенко.

По его словам, переговоры о подписании соглашения длились два года. Согласно расчетам, строительство завода должно занять полтора года.

Глава Госинвестпроекта отметил, что заключение договора с компанией Fujikura является одним из проявлений повышенного интереса инвесторов к Украине в течение последних месяцев.

«Украина становится интересной юрисдикцией, поскольку у нас появляется договор об углубленной и всеобъемлющей торговле с ЕС, мы становимся удобным местом, где можно организовывать производство и хорошую логистику», - сказал Евтушенко.

По его мнению, повышенный интерес инвесторов связан с изменением политической ситуации в Украине, подписанием договора об ассоциации, активным сотрудничеством с МВФ и в целом с геополитическим выбором.

«Мы движемся в сторону крупнейшего в мире рынка, где Украина получит возможность работать», - подчеркнул Евтушенко.

Как сообщал УНИАН, японская компания Fujikura в середине апреля заявила о планах создать более 3 тыс. рабочих мест на предприятии, создаваемом в индустриальном парке Львова “Рясне 2”.

Сумма инвестиций японской компании в Украине составит 75 млн долл.

Глава Госинвестпроекта ранее заявлял, что подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом позволит запустить в Украине десятки новых заводов за счет притока иностранных инвестиций. Большая часть потенциальных инвесторов представляют страны Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в организации своего производства на территории Украины для поставок в ЕС.