В Hewlett-Packard снова сокращение - на этот раз будут уволены 16 тысяч человек

Руководство Hewlett-Packard намерено сократить около 16 тысяч сотрудников с целью улучшения финансовых показателей, передает «Газета.Ru».

За последние три года из американской IT-компании уже были уволены 34 тысячи сотрудников. Таким образом, в результате реструктуризации, которую проводит генеральный директор Мег Уитман, общее число уволенных достигнет 50 тысяч.

Компания таким способом пытается сократить расходы, что в дальнейшем позволит ей вложить больше средств в развитие бизнеса.

Hewlett-Packard - крупная американская компания в сфере информационных технологий, поставщик аппаратного и программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей.

Некогда сверхприбыльная Hewlett-Packard продолжает нести убытки. В 2013 году производитель высокотехнологичных решений и поставщик IT-услуг получил чистый убыток в размере 237 млн. долл. Примечательно, что по итогам 2012 этот показатель был в 5 раз ниже.