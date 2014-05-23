Toyota отзывает более 500 тысяч автомобилей

Японская компания Toyota объявила в четверг об отзыве по всему миру 516 тыс. автомобилей в связи с выявлением различных дефектов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В корпорации уточнили, что большинство машин с неисправностями - 430 тыс. - были проданы в США.

Отзыву подлежат, в частности, 450 тыс. минивэнов Sienna моделей 2004-2011 годов. Как выяснилось, соль, применяемая во многих странах для борьбы с обледенением на дорогах, при попадании на крепление запасного колеса под днищем автомобиля может вызвать коррозию. В результате запаска может отвалиться прямо во время движения.

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Ежегодно в США продается почти 90 тыс. автомобилей марки Toyota Sienna. В классе минивэнов этот автомобиль уступает по популярности только Dodge Caravan американской компании Chrysler.

Сервисная акция затронет также 16 тыс. седанов Lexus GS 250 и Lexus 350 моделей 2013 года, у которых обнаружены проблемы с тормозами. Кроме того, у 50 тыс. внедорожников Highlander модели 2014 года оказался неисправен один из датчиков подушек безопасности.

Toyota заявила, что ей неизвестно о каких-либо инцидентах, вызванных выявленными неисправностями, и пообещала бесплатно отремонтировать подлежащие отзыву автомобили.