США откажутся от российских ракетных двигателей

Комитет Сената США по вооруженным силам в четверг, 22 мая, предложил выделить 100 миллионов долларов на разработку отечественного ракетного двигателя, сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Американские сенаторы из профильного комитета намерены запретить американским компаниям покупать российские двигатели, чтобы стимулировать создание собственных технологий в этой отрасли.

Законопроект одобрили в комитете по вооруженным силам, после чего его отправили на голосование в Сенат. Палата представителей Конгресса США выпустила свой проект оборонного бюджета, по которому одним из приоритетов оборонной политики США является снижение зависимости от российских систем доставки грузов на орбиту.

На фоне противоречий двух стран по ситуации в Украине Россия в ответ на введенные Вашингтоном санкции может приостановить поставку ракетных двигателей РД-180 и К-33 в США.

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В настоящее время двигатели РД-180 производства НПО «Энергомаш» поставляются в США для использования на тяжелых ракетах-носителях «Атлас-5», с помощью которых на орбиту выводятся и космические аппараты военного назначения.

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Согласно сенатскому законопроекту, на создание американского аналога РД-180 потребуется пять лет.