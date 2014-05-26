Убыток предприятий Украины за квартал составил почти 129 млрд гривень

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом квартале 2014 года получили 128,477 млрд грн убытка против 1,3 млрд грн прибыли, полученной за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года финансовый результат прибыльных предприятий вырос в 2,2 раза - до 101,734 млрд грн. Наибольший рост прибыли произошел в таких отраслях: финансовая и страховая деятельность – в 6,3 раза, до 63,270 млрд грн; искусство, спорт – в 4,8 раза, до 1,112 млрд грн.

В январе-марте 2014 года по сравнению с январем-мартом 2013 года убыток предприятий вырос в 5,2 раза - до 230,212 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях: операции с недвижимостью – в 13,7 раза, до 11,379 млрд грн; финансовая и страховая деятельность – в 12,2 раза, до 17,238 млрд грн.

Также сообщается, что в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 4,4 п.п. – до 50%. Наибольшее количество убыточных предприятий зафиксировано в таких отраслях: водопоставки, канализация (73,2% убыточных предприятий в отрасли), искусство, спорт (66,7%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (63,9%), производство изделий из резины и пластмассы (61,4%).

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий, банков и бюджетных учреждений, в 2013 году получили 24,722 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,4 раза ниже показателя за 2012 год (84,924 млрд грн).

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