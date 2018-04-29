Куда катится украинский авторынок

Итогом работы отечественных автопроизводителей за четыре месяца текущего года стали 18 тыс. автомобилей, сошедших с конвейера. Этот результат вдвое превзошел показатель за январь-апрель 2013 года. Пожалуй, основной причиной резкого ускорения украинского автопрома стало введение скандального утилизационного сбора и спецпошлин в прошлом году.

Впрочем, по данным пресс-службы корпорации «Укравто», которая владеет «Запорожским автомобилестроительным заводом», основная причина значительного роста – низкая сравнительная база результатов производства за первый квартал 2013 года.

Несмотря на общий рост производства, его темпы с каждым месяцем все ниже и, вполне вероятно, эта тенденция сохранится, ведь ситуация с продажами новых легковушек в Украине не радужная. За четыре месяца 2014 года они упали более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем по итогам января-февраля продажи увеличились на 6%. Украинцы ринулись покупать автомобили, осознавая, что из-за нестабильной политической ситуации в стране и роста доллара в скором времени авто смогут прибавить в цене.

Опасения людей оправдались в марте-апреле: гривня ослабла и, как следствие, продажи легковых авто рухнули на 62%. И если в начале марта дилеры еще отдавали машины со склада по фиксированным старым ценам, то уже к середине месяца стоимость автомобиля в национальной валюте существенно выросла.

Впрочем, по мнению главы Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, не резкий обвал гривни стал причиной падения спроса.

«Если брать в долларах, то цены упали, а люди обычно собирают на машину в долларах. Те, кто имел доллары, и покупают машину, они, по большому счёту, даже выиграли чуть-чуть», - отметил Назаренко.

Между тем, в корпорации «Укравто», которая является одновременно и импортером, и производителем автомобилей в Украине, отмечают, что девальвация гривни негативно отражается на рынке новых автомобилей.

«Курс гривни таков, что автомобили стали для большинства просто недоступными, поэтому люди будут либо выжидать, что национальная валюта подорожает, либо же, с целью сохранить сбережения в гривне от обесценивания, приобретут доступный по цене отечественный автомобиль», - подчеркнули в пресс-службе «Укравто».

Для сравнения, продажи легковушек в Евросоюзе с января по апрель увеличились на 7,4% - до 4,336 млн единиц, причем рынки всех ключевых стран Европы показали рост.

Шаг навстречу автоимпортерам

Введенные в 2013 году утилизационный сбор и специальные пошлины на импорт автомобилей затронули абсолютно все сегменты авторынка, вызвав негодование автоимпортеров и ликование отечественных автопроизводителей. Государство при этом рассчитывало получить дополнительное финансирование из карманов украинцев, предпочитающих иномарки. Но их ввоз после введения дополнительных сборов сократился настолько, что поступления в бюджет от этой деятельности снизился. Впрочем, нововведения стимулировали отечественный автопром, и это доказывает динамика производства.

Но, видимо, понимая нелегкое положение автоимпортеров из-за падения гривни, новые власти пошли им навстречу. Парламент отменил в апреле скандальный утилизационный сбор и акциз на переоборудование автомобилей, а также снизил на треть спецпошлину на ввоз иномарок. Вместе с тем, был повышен акциз на импортные автомобили вдвое в рамках закона «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине». В итоге, малолитражки стали дешевле на 7-8%, а автомобили с большим объемом двигателя подорожали на 4-6%.

Прогнозы на ближайшее будущее

Прогнозы по продажам новых легковых автомобилей в текущем году неутешительные. Согласно данным ВААИД, они упадут на 30%.

Безусловно, трудно психологически принять тот факт, что автомобиль, который еще пару месяцев назад можно было приобрести за 140 тыс. гривен, сегодня стоит свыше 180 тысяч. Из-за таких вещей и формируется отложенный спрос. Эксперты сходятся во мнении, что решающим фактором падения спроса на автомобили стала непростая социально-экономическая ситуация в Украине.

«Общая для рынка тенденция - снижение спроса в связи с неблагоприятными экономическими условиями и нестабильной геополитической ситуацией», - отметили в пресс-службе «Укравто».

Глава ВААИД также считает, что ключевую роль в падении спроса на автомобили играет неуверенность населения в завтрашнем дне.

«Среди трех причин, которые влияют на авторынок, я бы поставил последней пошлины. Первая - экономическая и политическая обстановка. Люди думают о том, что завтра нужно будет продукты или лекарства купить, и не спешат расставаться с накоплениями. Второй момент - девальвация либо какие-то там налоги», - сказал Назаренко.

Автомобили не роскошь, роскошь – бензин

Вследствие девальвации гривни подорожали не только автомобили. Еще больше дискуссий и споров точится вокруг необъективной цены на топливо. Так, с начала года средняя цена по Украине на 95-й бензин взлетела на 40% - с 11,00 грн. до 15,40 грн. за литр. Дизельное топливо, в связи с началом посевных работ, подорожало еще больше – в полтора раза.

Если сравнивать с Европой, то наши цены на топливо в среднем на 40% ниже. Но не стоит забывать о том, что на среднестатистическую зарплату европеец может купить в разы больше бензина, чем рядовой украинец.

Но опять таки, по мнению экспертов, рост цен на топливо существенно не повлияет на продажи автомобилей, а лишь изменит предпочтения украинцев в сторону более экономных машин.

«Увеличение цен на топливо может повлиять на изменение предпочтений покупателей, которые выберут автомобиль с дизельным двигателем, либо же с установленным заводским газобалонным оборудованием, вместо автомобиля с бензиновым двигателем», - считают в пресс-службе «Укравто».

В свою очередь, Назаренко сообщил, что уже на сегодня 28% импортированных новых машин – более экономные дизельные.

Дорогое топливо в очередной раз заставляет людей искать альтернативу, одной из которых является гибридный и электрический автомобиль. Но и тут Украина отстает от развитых стран на десять лет. По мнению главы ВААИД, причиной слабого развития рынка электромобилей в нашей стране являются большие расстояния, ведь ахиллесова пята машин с тяговым электродвигателем - маленький запас хода. Отсутствие инфраструктуры и государственной поддержки также не способствует развитию этого рынка, подчеркнул Назаренко.

«Для электромобиля нужна инфраструктура, а где ее взять? Поэтому все так и происходит. Гибриды дороже, технологии разрабатываются и всё удешевляется. Мы планировали сделать нулевую пошлину на эти авто, чтобы поощрять покупателей. Но сейчас такая ситуация, что мы практически не вносим законы в Верховную Раду за исключением отмены утилизационного сбора», - пояснил глава ВААИД.

Европейский опыт развития рынка электромобилей свидетельствует – налоговые льготы при покупке такого рода транспортных средств играет одну из ключевых ролей. Самым ярким примером является Голландия, которая полностью освободила от регистрационных и ежегодных налогов гибридные автомобили с подзарядкой. При этом сумма экономии владельца электромобиля составляет около трех четвертей от его базовой цены. После введения льгот доля продаж автомобилей на электрической тяге в Нидерландах выросла с 1% до 5,6%.

Воздушные замки ассоциации

Сегодня среди автолюбителей распространено мнение, что после подписания экономической части ассоциации с Евросоюзом, которое запланировано после проведения президентских выборов, иномарки станут намного дешевле. Но эксперты придерживаются иной точки зрения.

В «Укравто» считают, что для развития экономики страны равными должны быть не только условия торговли, но и условия производства, и финансирования. В частности, в корпорации отмечают, что для создания эффективной зоны свободной торговли следует адаптировать действующее законодательство Украины к нормам и правилам ЕС.

Автоимпортеры также не спешат радоваться ассоциации с ЕС. По словам главы ВААИД, цены на иномарки после подписания экономической части соглашения об ассоциации практически не изменятся.

«Да, действительно, документом отменяется пошлина практически на все товары, отменяется на украинские автомобили, но для импортных автомобилей делается переходный период 10+5 лет, на протяжении которых пошлина будет действовать. Каждый год она будет снижаться на 1%, но есть квота - 30 000 машин из Европы. Если закупается свыше квоты, то пошлина снова возвращается к 10%. Сейчас, конечно, в Украину и ввозят приблизительно 30 тысяч, но как только улучшится ситуация и импорт восстановится, пошлина снова будет 10%», - пояснил Назаренко.

Получается, что, несмотря на подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, лоббисты украинских автопроизводителей оставили коридор для сбыта отечественных автомобилей.

Как результат, кардинальных изменений на автомобильном рынке ожидать не стоит. Можно лишь надеяться, что ситуация в стране стабилизируется, и экономика со временем пойдет вверх, делая автомобиль не роскошью, а средством передвижения.

Артем Тараненко (УНИАН)