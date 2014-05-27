В Украине создадут два новых индустриальных парка

Межведомственная комиссия при Министерстве экономического развития и торговли приняла решение включить в реестр индустриальных парков два новых - “Свема” (Сумская обл.) и “Соломоново” (Закарпатская обл.), сообщает пресс-служба министерства.

«В реестр индустриальных (промышленных) парков рекомендуется включить индустриальные парки «Соломоново» и «Свема», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в индустриальном парке «Соломоново» планируется размещение производств отраслей среднего и точного машиностроения, в частности автомобилестроения, приборостроения и электронной промышленности.

Основными направлениями деятельности индустриального парка «Свема» определены химическое производство, производство фармацевтических изделий, строительных материалов, деревообработка, производство из пластмассы.

Согласно расчетам экспертов комиссии, обустройство этих индустриальных парков обеспечит создание около 7 тысяч дополнительных рабочих мест.

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Как сообщал УНИАН, 26 марта комиссия при Минэкономразвития рекомендовала включить в реестр два индустриальных парка - «Коростень» (Житомирская обл.) и «Центральный» (Полтавская обл.). Члены комиссии рассчитывают, что при обустройстве индустриального парка «Коростень» будет создано более тысячи дополнительных рабочих мест, а его окупаемость будет достигнута в течение 1 года.

Справка УНИАН. Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией.

Согласно украинскому законодательству, Госинвестпроект включает индустриальный парк в реестр индустриальных парков на основании соответствующего решения комиссии при Минэкономразвития.