Украинская ракета "Зенит" вывела на орбиту спутник связи Eutelsat

Разработанная днепропетровским конструкторским бюро «Южное» и изготовленная на госпредприятии «Южный машиностроительный завод» (Южмаш) ракета «Зенит-3SL» в рамках международного проекта «Морской старт» во вторник успешно вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 3B, сообщил УНИАН генеральный директор завода «Южмаш» Сергей Войт.

«Ракета была успешно запущена в 0 часов 10 минут по киевскому времени», - сказал УНИАН Войт.

По его словам, запуск Зенит-3 SL был осуществлен с расположенной в экваториальной части Тихого океана плавучей платформы Odyssey. Вес груза ракеты составлял 6 тонн.

При этом на сайте программы «Морской старт» (МС) сообщается, что этот запуск знаменует собой завершение первой миссии МС в 2014 году, и является третьим для компании Eutelsat, которая является одним из ведущих мировых спутниковых операторов. Всего же по этой программе было запущено 36 спутников.

В сообщении отмечается, что после получения сигнала со спутника заказчики и организаторы запуска были довольны проделанной работой.

Этот спутник сможет обеспечивать сигналом Бразилию, Европу, Африку, Ближний Восток и Центральную Азию. Его теоретический срок службы на орбите составляет более 15 лет.

По словам гендиректора "Южмаша", большая часть работ по производству ракеты для программы МС была проделана на его заводе.

«По этой программе мы изготавливаем I и II ступень ракетоносителя Зенит», - добавил Войт.

Он сообщил, что эти ступени были поставлены в Калифорнию (США), где их состыковали с российским разгонным блоком.

«Стоимость ракеты с разгонным блоком 50 млн долл. А стоимость наших ступеней составляет 42 млн долл», - отметил гендиректор завода.

При этом он подчеркнул, что успешный запуск ракеты является показателем наличия в Украине высоких космических технологий.

«Это хороший потенциал для развития космической отрасли в Украине», - сказал Войт.

Кроме того он сообщил, что предприятие также сотрудничает с американской фирмой Orbital, которая разработала свою ракету, при этом используя продукцию завода "Южмаш".

«Мы делаем им первую ступень для ракеты Антарес. Ее пуск запланирован на 10 июня», - сказал гендиректор.

По его словам, «Южмаш» также выполняет заказ по изготовлению ракет Циклон-4 в рамках украинско-бразильской программы по сооружению ракетной площадки в Бразилии.

Как сообщал УНИАН, 8 мая глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский подписал меморандум о сотрудничестве с генеральным директором госпредприятия "Южный машиностроительный завод" Сергеем Войтом.

Согласно меморандуму, ОГА обязуется отстаивать интересы "Южмаша" на всех уровнях государственного управления, обеспечить поддержку в поиске инвесторов в Украине и за рубежом и способствовать продвижению продукции предприятия на мировом рынке.

В свою очередь, "Южмаш" обязуется развивать ракетно-космический потенциал, участвовать в программах развития региона и обеспечивать рабочими местами специалистов и выпускников специализированных вузов.

Справка УНИАН. Ракета-носитель «Зенит-2S», разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с КА входят в состав ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-3SL». Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя «Зенит-2S» (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ «Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск, Украина). Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается Ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. Королева (Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых космический аппарат соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания «Boeing Commercial Space Company» (Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космического назначения «Зенит-3SL» - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.

Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова» создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный про­изводитель ракет-носителей и спут­ников в Украине, и это позволяет государству обеспе­чивать 8-10% пусковых услуг, пред­ставляемых ежегодно международны­ми компаниями. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.