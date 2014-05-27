Украина вывезла из оккупированного Крыма военного имущества на $1 млрд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе и.о. президента Украины, стоимость уже выведенного имущества и военной техники превышает 1 млрд долл.

В целом по состоянию на 27 мая с территории Крыма на материковую часть прибыло около 5 тыс. человек. Из них около 4 тыс. - военнослужащие.

Количество вооружения и военной техники, вывезенной из Крыма, составляет более 2 тыс. единиц. В частности, авиационной техники - 75 единиц, кораблей - 32 единицы, автомобильной техники - 1341 единица, ракетно-артиллерийского вооружения - 120 единиц, бронетехники - 121 единица, техники связи - 201 единица, техники оперативного обеспечения - 302 единицы, техники тыла - 400 единиц и др.

Параллельно проводится выведение техники Национальной гвардии и военного имущества пограничников, говорится в сообщении.

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