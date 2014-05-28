Крюковский вагонзавод сменил главу правления

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По их данным, председатель наблюдательного совета Владимир Приходько вчера на совещании провел анализ работы акционерного общества вообще и его правления в частности в 2014 году. Во время совещания Приходько объявил решение наблюдательного совета о назначении нового председателя правления. Им станет Анатолий Шабала, который до этого работал заместителем технического директора по развитию и эксплуатации.

Приходько поблагодарил Хвороста, возглавлявшего правление с 2007 года, и выразил надежду, что он останется работать в акционерном обществе.

Председатель наблюдательного совета поручил подготовить проект контракта с Анатолием Шабалой. В ближайшее время новый председатель правления будет представлен руководителям подразделений и активу завода на большом оперативном совещании.

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Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци".

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Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых. Крюковский вагоностроительный завод в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 48% - до 5 316 шт., а пассажирских увеличил на 7,2% - до 74 шт.