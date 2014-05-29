На Донбассе из-за боевых действий остановилось 60% предприятий
Большая часть промышленных предприятий Донецкой и Луганской областей вынуждены остановить работу из-за эскалации боевых действий.
Об этом заявил сегодня секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Сергей Каплин на заседании ВР, сообщает Минпром.
По мнению Каплина, в Донецкой и Луганской областях надо ввести военное положение
"Сейчас делается все, чтобы сделать жизнь в регионе невозможной. 60% предприятий уже приостановили свою работу. Можем только представить, что будет за несколько месяцев. Поэтому надо действовать незамедлительно", - подчеркнул он.
Каплин также сообщил, что террористы планируют взорвать объединение "Азот" в Северодонецке. Кроме того, формируются новые военные отряды сепаратистов, в том числе и снайперов, отметил он.
Ранее Каплин зарегистрировал в ВР проект постановления о введении чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях. Самопровозглашенные власти ДНР и ЛНР со своей стороны объявили о введении военного положения на контролируемых территориях.
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Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Виталий Ярема 27 мая заявил, что антитеррористическая операция (АТО) будет проводиться на востоке Украины до полного уничтожения боевиков.