На Донбассе из-за боевых действий остановилось 60% предприятий

Об этом заявил сегодня секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Сергей Каплин на заседании ВР, сообщает Минпром.

По мнению Каплина, в Донецкой и Луганской областях надо ввести военное положение

"Сейчас делается все, чтобы сделать жизнь в регионе невозможной. 60% предприятий уже приостановили свою работу. Можем только представить, что будет за несколько месяцев. Поэтому надо действовать незамедлительно", - подчеркнул он.

Каплин также сообщил, что террористы планируют взорвать объединение "Азот" в Северодонецке. Кроме того, формируются новые военные отряды сепаратистов, в том числе и снайперов, отметил он.

Ранее Каплин зарегистрировал в ВР проект постановления о введении чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях. Самопровозглашенные власти ДНР и ЛНР со своей стороны объявили о введении военного положения на контролируемых территориях.

Читайте такжеПовреждение ж/д пути на Донбассе может привести к остановке метпредприятий

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Виталий Ярема 27 мая заявил, что антитеррористическая операция (АТО) будет проводиться на востоке Украины до полного уничтожения боевиков.

