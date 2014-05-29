На Донбассе из-за террористов сократилась добыча угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины отмечает снижение ежесуточной добычи угля на государственных угольных предприятиях на 10% в связи с проведением на Донбассе антитеррористической операции против действий вооруженных боевиков.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков.

«Каждые сутки это порядка 10-12% из-за этих ситуаций. Если в тоннах, то это порядка 7-10 тысяч тонн, которые мы каждый день недополучаем», - сказал Зюков.

По его словам, снижение наблюдается на этой неделе, поскольку в этот период военные действия против террористов активизировались в районе Лисичанска, Селидово и Донецка.

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При этом чиновник подчеркнул, что в таких условиях нужно беспокоиться о жизни шахтеров и не отправлять их добывать уголь. По его словам, на остановленных шахтах работает по несколько человек, которые обеспечивают их работоспособность.

Кроме того, Зюков отметил, что несмотря на беспорядки и бездействие милиции, большинство шахтеров Донбасса продолжают свою работу на шахтах, до которых боевики не добрались.

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Как сообщал УНИАН, в Донецке 26 мая террористы захватили международный аэропорт и сожгли стадион «Дружба», украинские силовики проводят там активную фазу АТО против террористических и бандитских группировок сепаратистов. По информации пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, операция в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся.

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