Предприятие "Укроборонпрома" берет кредит в банке сына Януковича

Государственное предприятие "Одесский авиационный завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", возобновило кредитную линию на общую сумму 4 млн долл. во "Всеукраинском банке развития" ("ВБР"), принадлежащем сыну экс-президента Украины Александру Януковичу.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок Украины.

В сообщении сказано, что предоставление краткосрочного кредита банком в виде возобновления кредитной линии направлено на рефинансирование кредитного долга "Одесского авиационного завода".

По условиям банка, годовая процентная ставка за пользование кредитом составляет 11,8%.

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Справка УНИАН. "Одесский авиационный завод" ("Одесавиаремсервис") основан в 1911 году. Входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Занимается ремонтом самолетов и авиационных двигателей. На сегодняшний день выполняет ряд контрактов по ремонту и модернизации самолетов для украинских и зарубежных ВВС.

«Всеукраинский банк развития» создан 24 апреля 2009 года. За два с половиной года активы банка выросли почти в 13 раз, и на 1 января 2013 года он занимал 42-е место среди 175 банков Украины по объему активов. Банк входит в состав группы «МАКО», принадлежащей Александру Януковичу.