Объем реализации промпродукции в Украине продолжает падать

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-апреле 2014 года составил 366,161 млрд грн, что на 4,45 млрд грн, или на 1,2%, меньше показателя за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 64,6% всего объема реализации, составил 236,664 млрд грн, что на 0,66%, или на 1,59 млрд грн, меньше, чем годом ранее.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (21% общего объема) составил 76,747 млрд грн, что на 8,7%, или на 7,342 млрд грн, меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,6% всего объема) объем реализации составил 50,799 млрд грн, что на 9,7%, или на 4,505 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.

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Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 69,019 млрд грн, Донецкую область – 63,932 млрд грн, Киев – 26,020 млрд грн и Запорожскую область – 26,071 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-марте 2014 года составил 273,213 млрд грн, что на 2,77 млрд грн, или на 1%, меньше показателя за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 6,787 млрд грн, или на 0,62%, больше объема 2012 года.