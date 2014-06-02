Китай признан крупнейшим в мире покупателем промышленных роботов

Китай, когда-то считавшийся мировым центром ручного труда, стал крупнейшим покупателем промышленных роботов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Затраты на зарплату и растущая конкуренция со стороны развивающихся экономик вынудили производителей КНР обратиться к технологиям.

Читайте такжеРФ и Китай заговорили о единой экономической зоне на Дальнем ВостокеВ 2013 году Китай купил каждого пятого продававшегося в мире робота и впервые обошел по данному показателю Японию. По информации International Federation of Robotics, количество приобретенных КНР промышленных роботов в прошлом году составило 36,6 тыс., что на 60% больше, чем в 2012 году. Япония купила 26 тыс. роботов, США – 23,7 тыс.

Читайте такжеBloomberg: Подписав газовый договор с Китаем, выиграл ли Путин?Также отмечается, что с 2008 по 2013 год продажи роботов в КНР росли ежегодно в среднем на 36%.

Если Китай остается самым быстрорастущим рынком для промышленных роботов, то Япония по-прежнему насчитывает больше всего роботов в эксплуатации: в 2012 году их было 310 тыс. против 96 тыс. в КНР и 168 тыс. в США.