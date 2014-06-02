От разрыва кооперации пострадает 79 украинских и 859 российских предприятий ОПК - эксперт

Об этом говорится в аналитическом материале Дмитрия Тымчука "ОПК Украины vs ОПК России: кто проиграет?".

"В Москве убеждают, что прекращение такого экспорта (товаров военного назначения - ред.) гибельно для украинских «оборонщиков», а российские предприятия "успешно справятся с брошенным вызовом", - пишет автор.

По данным группы ИС, в 2013 году Украина поставила другим странам военных товаров на сумму 2,38 млрд. долларов США, из которых 1 млрд. долларов – в Россию.

"При этом экспорт контролируемых товаров в РФ из Украины значительно превышает импорт, идущий от российских поставщиков украинским потребителям. В частности, на протяжении 2013 года из России в Украину было импортировано товаров военного и двойного назначения на сумму 700 млн. долл. Разница – в 300 млн долл. То есть, Украина поставляет россиянам на одну треть больше, чем сама закупает в РФ", - говорится в статье.

Читайте такжеСША откажутся от российских ракетных двигателейТакже необходимо учитывать, что 81% в структуре украинского "оборонного" импорта из РФ - это ТВЭЛ (тепловыделяющие элементы для АЭС), поставки которых Россия прекратила еще в начале марта, и которые Украина может заменить, обратившись к американской фирме Westinghouse.

Таким образом, "в обозримой перспективе украинцы смогут заменить 81% нынешнего импорта из России "товаров военного и двойного назначения", в то время как многие статьи украинского экспорта в Россию на данный момент незаменимы.

Так, ранее СМИ сообщали, что носителями ядерного арсенала РФ являются советские ракеты, изготовленные на украинских заводах в 70-х-80-х годах и из-за окончания срока годности нуждающиеся в постоянном техническом обслуживании и замене комплектующих, которые может предоставить только украинская "оборонка".

Кроме того, "в рамках так называемой двусторонней производственной научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности Украины и РФ, в 2013 году были задействованы 79 украинских и 859 российских предприятий", - которые и пострадают в результате разрыва связей, пишет Тымчук.