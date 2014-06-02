ДНР отказалась от публичных дебатов с руководством мариупольских меткомбинатов

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Мариуполе отказались вступить в открытые дебаты с генеральными директорами мариупольских металлургических комбинатов имени Ильича и «Азовсталь» Юрием Зинченко и Энвером Цкитишвили. Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Тем самым они подтвердили, что им нечего противопоставить аргументам топ-менеджеров, отмечают в «Метинвесте».

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Напомним, 30 мая в эфире мариупольского телеканала "Сигма" руководители меткомбинатов инициировали проведение открытых дебатов без оружия с представителями ДНР.

По мнению генеральных директоров предприятий, жители Мариуполя должны иметь возможность из первых уст услышать, какую судьбу готовит ДНР городу и горожанам, оценить их аргументацию и определиться со своей позицией.

В тот же день с представителями комбинатов связался человек, назвавшийся пресс-секретарем ДНР в Мариуполе. Он подтвердил желание ДНР участвовать в дебатах, но заявил, что их лидеры не готовы прийти на дебаты без оружия. Пообещав назвать участников дебатов со стороны ДНР, пресс-секретарь больше не выходил на связь.

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Позже Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили подтвердили свою готовность к дебатам, если не позднее 12.00 2 июня ДНР назовет двух участников со своей стороны, готовых явиться на дискуссию без оружия.