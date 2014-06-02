Депутати предлагают перенаправить 180 млн гривень на модернизацию шахт

Народные депутаты Украины предлагают выделить 180 млн грн для строительства и модернизации угольных и торфодобывающих предприятий за счет сокращения на эту сумму государственной поддержки шахт, перераспределив расходы Министерства энергетики и угольной промышленности на 2014 год.

Соответствующее предложение закреплено законопроектом № 4980 "О Государственном бюджете Украины на 2014 год (относительно перераспределения расходов, предусмотренных Минэнергоугля)", авторами которого выступили депутаты Виктор Турманов и Анатолий Гончаров (оба внефракционные).

В пояснительной записке отмечается, что целью данного закона является обеспечение своевременных и полных расчетов с подрядными предприятиями за выполненные работы и оказанные услуги, а также выплаты заработной платы работникам подрядных организаций.

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Это касается содержания общешахтных объектов строящейся шахты № 10 «Нововолынская» и расходов на охрану поверхностных объектов незавершенного строительства (башенные копры, вентиляционные установки главного проветривания и прочее).

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Как сообщал УНИАН, на поддержку государственных угледобывающих предприятий в 2014 году запланировано направить 12,168 млрд грн. При этом средства на строительство и техническое переоснащение шахт в бюджете не предусмотрены.

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