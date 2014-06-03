Дотации убыточных шахт Донбасса составляют 34 млрд гривень

Бюджетные дотации государственных угольных предприятий Донецкой и Луганской областей с учетом покрытия убытков шахт и выплаты зарплаты шахтерам на 2014 год составляют 34 млрд гривень.

Об этом заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Общий объем дотаций на Донецкую и Луганскую область составляет 34 миллиарда гривень. Это то, что бюджет выделяет на финансирование угольной отрасли, и то, что делает центральный бюджет для того, чтобы дать им (шахтерам - УНИАН) работу и не выгнать их на улицу», - заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что сегодня правительство платит за каждую тонну угля, добытую на госшахтах, в среднем 1,5 тыс. грн, при том что коммерческая стоимость угля достигает 600 грн/тонну.

«Мы дотируем 180 тыс. человек, работающих в сверхтяжелых условиях, в первую очередь, в Луганской и Донецкой областях. По 900 грн за тонну угля", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков сообщил о планах министерства за 5 лет сделать государственные угольные предприятия прибыльными, в то время как в этом году на покрытие их убытков планируется потратить около 12,2 млрд грн.

По его словам, это станет возможным благодаря обязательной продаже угля, добытого на госшахтах, через госпредприятие «Уголь Украины», тогда как в 1-м квартале этого года и ранее он реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли.

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент Украины Виктор Янукович получал незаконный доход на тендерах по поставке угля для государственных энергокомпаний. Цена тонны угля составляла около 400 грн, однако после перепродажи его через несколько компаний стоимость угля увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в "карманах" окружения Януковича.

Справка УНИАН. Государственные угольные шахты за январь-апрель 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покрытия этих убытков из государственного бюджета поступило 4,308 млрд грн.

Государственные шахты за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

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