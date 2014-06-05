Верховная Рада приняла Закон «О стандартизации» (№ 4585).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 274 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон устанавливает правовые и организационные принципы стандартизации в Украине и направлен на обеспечение формирования и реализации государственной политики в соответствующей сфере.

В законе указывается, что европейский стандарт - региональный стандарт, принятый европейской организацией стандартизации; межгосударственный стандарт - региональный стандарт, предусмотренный Соглашением о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года и принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, международный стандарт - стандарт, принятый Международной организацией по стандартизации и доступный для широкого круга пользователей; национальная стандартизация - стандартизация, которая осуществляется на уровне одного государства; национальный стандарт - стандарт, принятый национальным органом стандартизации и доступный для широкого круга пользователей.

Действие закона не распространяется на санитарные мероприятия безопасности пищевых продуктов, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные мероприятия, строительные нормы, лекарственные средства, стандарты медицинской помощи, бухгалтерского учета, оценки имущества, образования и другие социальные стандарты, предусмотренные законодательством.

Читайте такжеДепутаты приблизили переход Украины на евростандарты

Объектами стандартизации являются: материалы, комплектующие, оборудование, системы, их совместимость; правила, процедуры, функции, методы, деятельность или ее результаты, включая продукцию, персонал, системы управления; требования к терминологии, обозначению, фасовке, упаковке, маркировке, этикетировке и тому подобное.

Функции национального органа стандартизации выполняет государственное предприятие, которое не подлежит приватизации, образованное центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере стандартизации.

Национальный орган стандартизации не может иметь целью получение прибыли от своей деятельности.

В законе определены полномочия национального органа стандартизации.

Руководителем национального органа стандартизации может быть гражданин Украины, который проживает в Украине последние пять лет, имеет полное высшее образование, общий стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет, опыт работы в сфере стандартизации не менее пяти лет, и не имеющий не погашенной или не снятой судимости за совершение преступления.

Руководитель национального органа стандартизации является членом руководящего совета, не может быть избран его председателем (заместителем председателя) или председательствовать на его заседаниях.

Технические комитеты стандартизации не имеют статуса юридического лица. К работе в технических комитетах стандартизации привлекаются уполномоченные представители органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, субъектов ведения хозяйства и их общественных объединений, организаций работодателей и их объединений, научных учреждений и учебных заведений, научно-технических и инженерных обществ (союзов), общественных организаций потребителей (объединений потребителей), других общественных объединений, профессиональных союзов, ведущих научных работников и специалистов.

В законе предусмотрены основные принципы разработки национальных стандартов, кодексов устоявшейся практики и изменений к ним.

Законом определены источники финансирования: средства государственного бюджета Украины; средства, предусмотренные на выполнение программ и проектов; собственные и привлеченные средства субъектов ведения хозяйства; другие, не запрещенные законодательством источники финансирования.

Расходы субъектов ведения хозяйства, связанные с разработкой стандартов, кодексов устоявшейся практики, в том числе национальных, и технических условий, участием в работе международных и региональных организаций стандартизации, относятся к расходам, связанным с научно-техническим обеспечением их хозяйственной деятельности.