Глава General Motors уволила 15 топ-менеджеров из-за скандала с дефектом авто

Автопроизводитель General Motors уволил 15 топ-менеджеров после нового доклада о дефектах системы зажигания, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

По словам источников, своих постов лишились вице-президент по вопросам нормоконтроля Майкл Робинсон и высокопоставленный юрист Уильям Кемп, ответственный за дела по искам за качество продукции.

Читайте такжеFord отзывает 1,4 млн автомобилей в Северной АмерикеАвтором доклада является бывший федеральный прокурор США Антон Валукас. Его расследование в отношении General Motors продолжалось три месяца. Эксперт изучил миллионы документов и интервью по меньшей мере 230 человек, многие из которых имели прямое отношение к неспособности GM решить проблему с дефектами системы зажигания.

Глава General Motors Мэри Барра, встречаясь с более чем 1 тыс. сотрудников компании в пригороде Детройта, назвала этот доклад «тревожным».

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. человек погибли или получили травмы в авариях, связанных с дефектами системы зажигания в автомобилях производства крупнейшего автоконцерна США General Motors.

