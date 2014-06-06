"Крымский титан" Фирташа останется без Иршанского и Вольногорского комбинатов

Фонд государственного имущества Украины по поручению Кабинета министров Украины уведомил «Крымский титан», контролируемый бизнесменом Дмитрием Фирташем, о намерении не продолжать договора аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, сообщает правительственный сайт.

Как отмечают в Кабмине, данное решение должно остановить скрытый процесс приватизации данных предприятий.

Наопмним, в декабре 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о приватизации государственных пакетов акций Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината.

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Как сообщал УНИАН, 24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский Титан» и Фонд госимущества подписали мировое соглашение, в соответствии с которым стороны договорились о продлении срока аренды «Крымским Титаном» Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.

Срок действия договоров аренды Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината заканчивается 5 сентября 2014. Однако, если правительство официально не уведомит Фирташа до 5 июня о прекращении договоров аренды, как это предусмотрено в соглашении об аренде, то в соответствии с его условиями данные договора будут автоматически продлены.

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В соответствии с информацией народного депутата (фракция УДАР), заместителя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Павла Ризаненко, аренда за пользование Иршанским ГОКом и Вольногорским ГМК составляет ежегодно 108 млн грн. В то же время, по оценке народного депутата, реальная чистая прибыль от деятельности, которая ведется на этих двух предприятиях, согласно объемам производства и ценам 2012 г. составляла не менее 1,2 млрд грн.