КрАСЗ остановил работу до 19 июня

Кременчугский автосборочный завод (Полтавская обл.) остановил производство до 19 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании у мэра Кременчуга Олега Бабаева заявил начальник отдела экономики Николай Здойма.

По его словам, остановка предприятия произошла из-за проблем с комплектующими.

Здойма также сообщил, что кременчугский завод «Кредмаш» перешел на четырехдневный режим работы, вместо пятидневного.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кременчуге остановился стальзавод, с перебоями работает Крюковский вагоностроительный завод.

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