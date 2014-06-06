КрАСЗ остановил работу до 19 июня
13:27, 06 июня 2014Промышленность
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Остановка предприятия произошла из-за проблем с комплектующими.
КрАСЗ остановил производство / Фото УНИАН
Кременчугский автосборочный завод (Полтавская обл.) остановил производство до 19 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании у мэра Кременчуга Олега Бабаева заявил начальник отдела экономики Николай Здойма.
По его словам, остановка предприятия произошла из-за проблем с комплектующими.
Здойма также сообщил, что кременчугский завод «Кредмаш» перешел на четырехдневный режим работы, вместо пятидневного.
Как сообщал УНИАН, ранее в Кременчуге остановился стальзавод, с перебоями работает Крюковский вагоностроительный завод.
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