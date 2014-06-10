Популярность автомобилей Lada в России заметно упала

Российский автогигант "АвтоВАЗ" снизил продажи в РФ в мае на 10% до 34.061 штук, сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса.

В мае автопроизводитель улучшил динамику по сравнению с предыдущими месяцами: за январь-май его продажи упали на 14% до 162.694 штук, в результате чего его доля на рынке сократилась до 15,8% с 17,4% в прошлом году.

В мае у продаж "АвтоВАЗа" было два главных драйвера - новая модель Lada Granta "лифтбек" (кузов хэтчбек), продажи которой компания начала в середине мая, и Lada Largus (модель на платформе Renault). За две недели "АвтоВАЗ" уже продал около 2.000 Granta "лифтбек", цена которой начинается от 314.000 рублей, написал автопроизводитель в ответ на вопрос Reuters.

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Положение "АвтоВАЗа" на рынке стало ухудшаться в 2013 году, когда он принялся обновлять модельный ряд одновременно с замедлением экономики РФ.

Начало спада продаж "АвтоВАЗа" пришлось как раз на май-июнь, когда он снял с производства старую Lada Kalina, а производство новой модели пока не заработало в полную силу, поэтому неплохие майские показатели "АвтоВАЗа" объясняются в первую очередь "эффектом базы", сказал аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.