Украина за 5 месяцев увеличила производство легковых автомобилей на 72%

По данным ассоциации, производство легковых автомобилей в январе-мае увеличилось на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21 552 штук, а коммерческих - на 38%, до 721 единиц. Производство автобусов за отчётный период упало на 48% - до 326 штук.

В мае производство легковых автомобилей снизилось по сравнению с апрелем на 20% - до 3 522 единиц, а производство автобусов сократилось более чем в 2,5 раза - до 53 единиц, в то время как производство коммерческих автомобилей увеличилось на 29% - до 180 единиц.

По данным «Укравтопрома», лидирующую позицию по итогам пяти месяцев в легковом сегменте украинского автопрома занимает Запорожский автомобилестроительный завод, который увеличил производство автомобилей по сравнению с январем-маем 2013 года на 50% - до 9 906 легковых автомобилей.

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Лидером по производству коммерческих автомобилей за первые пять месяцев года стал кременчугский "АвтоКрАЗ", который произвел 377 авто, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество автобусов в январе-мае выпустил завод "Черкасский автобус" – 103 автобуса, что превосходит результат января-мая 2013 года на 13%.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).