Минэнерго отказалось от ликвидации госпредприятия «Уголь Украины»

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан 4 июня подписал приказ об отмене ликвидации госпредприятия «Уголь Украины», которое занимается реализацией угля, добытого на государственных угольных предприятиях, сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

План ликвидации «Угля Украины» Минэнергоугля утвердило 2 августа 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков сообщил, что с мая 2014 года реализацией угля, добытого на госшахтах, будет заниматься лишь «Уголь Украины», тогда как ранее он продавался через посредников, что увеличивало убытки шахт. При этом СМИ связывают этих посредников с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. Цена тонны угля составляла около 400 грн, однако после перепродажи его через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 гривен оседало в "карманах" окружения Януковича.

Зюков отметил, что «Уголь Украины» будет существовать и продавать уголь до тех пор, пока госшахты не избавятся от убытков.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Государственные угольные шахты за январь-апрель 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покрытия этих убытков из государственного бюджета поступило 4,308 млрд грн.

Государственные шахты за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.