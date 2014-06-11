Toyota отзывает 2 млн автомобилей из-за неисправности подушек безопасности

Корпорация Toyota Motor отзывает 19 своих популярных моделей из-за неисправности подушек безопасности - соответствующее заявление автопроизводитель подал в Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Объявление об отзыве машин корпорация разместила на своем сайте, передает РИА Новости.

Читайте такжеГлава General Motors уволила 15 топ-менеджеров из-за скандала с дефектом автоКак следует из сообщения, на внутреннем рынке Японии будет отозвано 640 тысяч автомобилей моделей Corolla и ее модификаций, Allex, Alphard, Ipsum, Opa, Noah, Voxy, всего 19 моделей, произведенных с 2000 по 2004 год. В мире масштаб отзыва составит около 2 миллионов автомобилей.

В корпорации считают, что из-за излишне высокого давления подушка безопасности может лопнуть и травмировать пассажиров. Указывается также на риск ее возгорания.

Читайте такжеToyota отзывает более 6 млн автомобилей во всем мире из-за пяти дефектов В апреле прошлого года Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor были вынуждены отозвать по той же причине в общей сложности более трех миллионов автомобилей 41 модели. Из них половина приходилась на компанию Toyota.

По информации японских СМИ, в этот раз также речь идет о подушках безопасности, произведенных токийской компанией Takata Corp. Вероятно, причиной дополнительного отзыва стали неучтенные компанией-производителем в прошлом году данные поставок.