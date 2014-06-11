Эксперт: необходимо усилить контроль над структурами, проводящими приватизацию

Препятствование инвестиционной компании «Бизнес-Инвест» в ее участии в приватизации пакетов акций ПАО «Сумыхимпром» может свидетельствовать о намерении провести «адресную приватизацию».

Напомним, торги по продаже 2,2% и 5% акций ПАО «Сумыхимпром» должны состояться 12 июня. Для их проведения Фондом Госимущества была выбрана малоизвестная структура – «Восточно-европейская фондовая биржа». При этом, как сообщил представитель компании «Бизнес-Инвест», желающей участвовать в торгах, Александр Винниченко, уполномоченные работники биржи 10 июня создали компании непреодолимые препятствия в вопросе подачи заявки и другой документации, необходимой для участия в конкурсе. На следующий день, 11 июня сотрудники «Восточно-европейской фондовой биржи» приняли заявку инвестиционной компании «Бизнес-Инвест», однако банк «Надра», в котором обслуживается расчетный счет указанной биржи, к 15.00 не подтвердил ФГИ получение гарантийного взноса для участия в приватизации, который компания «Бизнес-Инвест» оплатила в 09:50. Важно отметить, что отсутствие подтверждения поступления гарантийного взноса может быть причиной для отказа в участии в приватизационном конкурсе. «Восточно-европейскую фондову биржу» по данным представителей «Бизнес-Инвест» контролирует разыскиваемый правительством США по обвинениям в коррупции олигарх Дмитрий Фирташ, которому же принадлежит и банк «Надра». Таким образом, не исключено, что препятствование инвестиционной компании «Бизнес-Инвест» в допуске к участию в приватизации пакетов акций ПАО «Сумыхимпром», может свидетельствовать о том, что приватизация крупного отечественного предприятия может быть проведена в интересах заранее определенной компании.

«Целесообразно усилить контроль со стороны ФГИ за структурами, которые являются технологическими участниками процесса приватизации, в том числе за биржами и банковскими учреждениями. Это необходимо, в том числе и потому, что следствием возможных "адресных приватизаций" станет продажа объектов по заниженным ценам. В этом аспекте недостаточный контроль над участниками приватизационных процессов вызывает недоумение, например, в силу того, что за 5 месяцев текущего года поступления от приватизации составили лишь 0,3% от годового плана. При таких темпах наивно рассчитывать на выполнение годового плана», - считает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

ПАО «Сумыхимпром» – энергохимическое предприятие, производяще двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.