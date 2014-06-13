Mitsubishi отзывает более 700 тысяч авто из-за проблемы с фарами

Японский автоконцерн Mitsubishi Motors Corp. принял решение отозвать во всем мире более 700 тыс. автомобилей в связи с выявленными дефектами.

Примерно 150 тыс. из них были проданы за пределами Японии.

Об этом сообщили представители корпорации, которая направила соответствующее уведомление в японское министерство транспорта, передает ИТАР-ТАСС.

Отзыву подлежат машины 12 моделей, в частности Colt и eK Wagon, сошедшие с конвейеров в период с июля 2003 по апрель 2008 года.

Читайте такжеMitsubishi поставит на конвейер пять новых моделей

Поводом для дополнительного технического обслуживания стал неисправность электрики в фарах и поворотных огнях, которая может привести к их внезапному отключению.

Mitsubishi к настоящему моменту получила от своих клиентов более 330 жалоб на эту проблему. Ни в одном из случаев к ДТП она не привела.