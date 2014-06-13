Mitsubishi отзывает более 700 тысяч авто из-за проблемы с фарами
Отзыву подлежат 12 моделей, в частности Colt и eK Wagon
Японский автоконцерн Mitsubishi Motors Corp. принял решение отозвать во всем мире более 700 тыс. автомобилей в связи с выявленными дефектами.
Примерно 150 тыс. из них были проданы за пределами Японии.
Об этом сообщили представители корпорации, которая направила соответствующее уведомление в японское министерство транспорта, передает ИТАР-ТАСС.
Отзыву подлежат машины 12 моделей, в частности Colt и eK Wagon, сошедшие с конвейеров в период с июля 2003 по апрель 2008 года.
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Поводом для дополнительного технического обслуживания стал неисправность электрики в фарах и поворотных огнях, которая может привести к их внезапному отключению.
Mitsubishi к настоящему моменту получила от своих клиентов более 330 жалоб на эту проблему. Ни в одном из случаев к ДТП она не привела.