Главой правления компании "Надра Украины" стал Климович
Распоряжение опубликовано на правительственном портале.
Кабинет министров назначил Ярослава Климовича председателем правления Национальной акционерной компании "Надра Украины".
Соответствующее распоряжение № 551-р от 11 июня опубликовано на правительственном портале.
"Назначить Климовича Ярослава Ярославовича председателем правления Национальной акционерной компании "Надра Украины", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 марта уволил Виктора Пономаренко с должности главы правления НАК «Надра Украины».
Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.
В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.