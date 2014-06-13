Главой правления компании "Надра Украины" стал Климович

Кабинет министров назначил Ярослава Климовича председателем правления Национальной акционерной компании "Надра Украины".

Соответствующее распоряжение № 551-р от 11 июня опубликовано на правительственном портале.

"Назначить Климовича Ярослава Ярославовича председателем правления Национальной акционерной компании "Надра Украины", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 марта уволил Виктора Пономаренко с должности главы правления НАК «Надра Украины».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.