Шахтеры на Донбассе стараются поддерживать шахты в рабочем состоянии - НПГУ

Об этом Председатель Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Михаил Волынец рассказал порталу «Главком», комментируя информацию о работе угольной отрасли в условиях политической и социальной нестабильности на Донбассе.

«Может, это в какой-то степени зависит и от собственника шахты. Но я знаю и директоров государственных шахт, которые подстрекали к сепаратизму, но не хочу называть имена», - сказал Михаил Волынец. При этом в отношении предприятий Рината Ахметова, он сказал, что на территории «Метинвеста» и «ДТЭК» он не видел людей, которые бы подстрекали к участию в конфликте.

«Из «Метинвеста» и ДТЭК, наверно, единицы принимают участие в боевых действиях. Каждый дорожит своим рабочим местом, - отметил профсоюзный лидер. – Были провокации на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК – ред.), когда Россия раздувала, что увольняют работника, который ходил на пророссийские митинги. А потом оказалось, что такой работник даже никогда не работал на шахте. Позже эту тему разжигали, по-моему, в Свердловске».

«Надоела уже эта война, поперек горла стала всем. В большинстве своем шахтеры хотят, чтобы вопросы были урегулированы мирным путем. Но сказать, что они не поддерживают сепаратистов, нельзя. Есть часть шахтеров, которые ходят на блокпосты и баррикады, которые воюют, среди них есть погибшие. Они обмануты и разными способами туда вовлечены, - рассказал Михаил Волынец. - Шахты нельзя остановить полностью, потому что они затопятся, загазируются, разрушатся горные выработки… Поэтому шахтеры пытаются любым путем поддерживать их в рабочем состоянии. Хуже всего сейчас руководителям шахт – им, может, в сто раз тяжелей, чем рабочим. В этих условиях они вынуждены отвечать за работу предприятия, безопасность, коллектив».

Михаил Волынец считает, что «Россия сегодня разожгла этот костер и подбрасывает в него дрова по полной программе. Если бы она не предпринимала там действий, то гарантирую, что никто бы тут не воевал. Плюс большое количество оружия на руках у людей, которые где-то не состоялись в бизнесе, проявляли себя в уголовном мире».

По словам председателя НПГУ, большинство жителей Донбасса, включая шахтеров с дотационных шахт, что дальнейшая эскалация ситуации приведет к полному краху экономики региона. «Понимают, но все делается под страхом применения оружия. К тому же, у людей нет уверенности, что государство их защищает сегодня и защитит в будущем. Если бы такая уверенность была, шахтеры могли бы действовать более организованно. Но подталкивать шахтеров к каким-то массовым действиям тоже ни в коем случае нельзя, потому что против мирных людей сейчас используется оружие.

Напомним, что на видео с резкими комментариями Михаила Волынца в прямом эфире российского телеканала «РБК» стало хитом интернета и соцсетей. На нем шахтерский лидер критиковал Россию за активную роль в разжигании военного конфликта в Украине, чем поверг ведущего в шок и негодование.