В Мариуполе металлурги разбирают баррикады ДНР

19:25, 13 июня 2014
Промышленность
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Сейчас на улице Греческой, где раньше располагался штаб  ДНР, ведутся работы по расчистке территории от баррикад.  Работают сразу несколько кранов.

Металлурги разбирают баррикады / 0629.com.ua

Как стало известно, на месте работает техника Метинвеста и сотрудники комбинатов "Азовстпль" и им. Ильича. Также  к разбору баррикад подключились и местные жители.

В  Департаменте по связям с общественностью и муниципальному развитию в Мариуполе Группы Метинвест информацию подтвердили и добавили, что на месте присутствуют генеральные директора комбинатов им. Ильича и "Азовсталь" Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили.

На месте можно видеть и сотрудников милиции.

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