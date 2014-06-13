В Мариуполе металлурги разбирают баррикады ДНР

Как стало известно, на месте работает техника Метинвеста и сотрудники комбинатов "Азовстпль" и им. Ильича. Также к разбору баррикад подключились и местные жители.

В Департаменте по связям с общественностью и муниципальному развитию в Мариуполе Группы Метинвест информацию подтвердили и добавили, что на месте присутствуют генеральные директора комбинатов им. Ильича и "Азовсталь" Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили.

На месте можно видеть и сотрудников милиции.