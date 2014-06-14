Немецкие промышленники готовы поддержать новые санкции против России

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) поддержит санкции против России, которые могут быть введены в связи с украинским конфликтом.

Об этом заявил генеральный директор BDI Маркус Кербер, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на агентство dpa.

"Мы поддержим шаги федерального правительства в этом направлении пути, хотя и сделаем это с тяжелым сердцем", - сказал он.

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По его мнению, ни в коем случае не должно возникнуть впечатление, что немецкая промышленность считает действия России допустимыми, не говоря уже легитимными.

"Интересы мира и свободы преобладают над экономическими интересами", - подчеркнул Кербер.

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