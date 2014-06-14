Немецкие промышленники готовы поддержать новые санкции против России
По мнению главы Федерального объединения немецкой промышленности Маркуса Кербера, новые санкции продемонстрируют готовность Запада действовать
Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) поддержит санкции против России, которые могут быть введены в связи с украинским конфликтом.
Об этом заявил генеральный директор BDI Маркус Кербер, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на агентство dpa.
"Мы поддержим шаги федерального правительства в этом направлении пути, хотя и сделаем это с тяжелым сердцем", - сказал он.
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По его мнению, ни в коем случае не должно возникнуть впечатление, что немецкая промышленность считает действия России допустимыми, не говоря уже легитимными.
"Интересы мира и свободы преобладают над экономическими интересами", - подчеркнул Кербер.
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