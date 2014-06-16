Горняки Донбасса просят правительство не останавливать АТО

Об этом идет речь в заявлении Независимого профсоюза горняков Донбасса, текст которого есть в распоряжении Еспресо.TV.

В заявлении говорится о том, что со стороны некоторых отечественных политиков и бизнес-структур вновь зазвучали призывы к правительству Украины и ее Президента «прекратить антитеррористическую операцию и сесть за стол переговоров». На днях с подобным предложением вновь выступил вип-менеджмент компании ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.

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"Хотелось бы спросить у «миротворцев», с кем они собираются садиться «за стол переговоров»? С кучкой отморозков из так называемых ДНР и ЛНР, которые вот уже три месяца откровенно занимаются мародерством и терроризмом на территории Донбасса, похищают и убивают мирных граждан, используют женщин и детей в виде «живого щита» в противостоянии с подразделениями Вооруженных сил Украины? Или с чеченскими боевиками и российскими диверсантами, которых Кремль активно забрасывает на нашу землю с целью дальнейшей дестабилизации ситуации? Нет смысла садиться за стол переговоров и с местной властью, которая фактически отсутствует в зоне вооруженного противостояния. Которая сама способствовала разжиганию сепаратистских настроений в нашем Донбассе", - говорится в документе.

В профсоюзе горняков Донбасса заметили, что как только правительственные войска прекращают АТО, в регион активизируются поставки живой силы и тяжелого вооружения из России. "Если с кем и вести переговоры, так это с кремлевским руководством про отвод с территории нашей страны их вооруженных подразделений, о прекращении упреков оружия и диверсантов-«добровольцев». Но это - прерогатива украинского правительства, МИД", - сообщают горняки.

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Они также считают недопустимым и опасным прекращение антитеррористической операции на территории Донбасса. "Еще месяц террора - и в Донбассе полностью рухнет экономика, в том числе и угольная промышленность. Только после полной ликвидации заброшенных на нашу территорию из-за рубежа бандитских формирований можно будет говорить о каких мирных переговорах", - сообщает Независимый профсоюз горняков Донбасса.