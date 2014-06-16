Брюссель и Москва обсудили ассоциацию между Украиной и ЕС

Технические консультации между ЕС и Россией относительно Соглашения об ассоциации с Украиной проходят в понедельник в Брюсселе. В ближайшее время уровень консультаций будет выведен на политический с привлечением Украины.

Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщила представитель Европейской Комиссии Пиа Аренкильде Хансен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, по ее словам, Еврокомиссию на политическом уровне будет представлять европейский комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт.

Представитель ЕК напомнила, что о таких технических консультациях была достигнута договоренность в ходе телефонного разговора президентов Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу и России Владимира Путина, которая состоялась в пятницу.

"Сегодня во второй половине дня проходят технические консультации. Недавний ход событий требует того, чтобы уровень консультации был выведен на политический", - отметила она.

При этом представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон подчеркнула, что Соглашение об ассоциации - это соглашение между Украиной и ЕС. "Мы будем обсуждать аспекты его выполнения", - сказала она.

Читайте такжеБаррозу и Путин договорились о консультациях Россия-Украина-ЕС

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание ее экономической части, которая включает положение о свободной торговле, до того времени, когда в Украине будет избран новый президент.

С 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных сборов для поставок украинских товаров, а также установление квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

13 июня в Еврокомиссии подтвердили, что Соглашение об ассоциации с Украиной в полном объеме будет подписано 27 июня в Брюсселе.