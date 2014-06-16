Единственным претендентом на «Сумыхимпром» была компания Фирташа – оператор рынка

Единственным участником запланированной на 12 июня, но отмененной Фондом госимущества приватизации пакетов акций ПАО «Сумыхимпром», являлось ООО «Будброк», входящее в бизнес-империю олигарха Дмитрия Фирташа.

В интересах «Будброк» от участия в приватизационном аукционе была отсечена компания «Бизнес-Инвест».

Об этом УНИАН сообщил информированный оператор инвестиционного рынка.

Напомним, запланированный на 12 июня аукцион по продаже 5% и 2,2% акций ПАО «Сумыхимпром» был отменен Фондом государственного имущества (приказ №1599 от 11 июня 2014 года) из-за нарушений прав инвестиционной компании «Бизнес-Инвест», допущенных должностными лицами организатора торгов – «Восточно-Европейской фондовой биржи» (аффилирована с компаниями, контролируемыми Фирташем).

«В отличие от заявки «Бизнес-Инвеста», заявка «Будброк» на участие в приватизационном аукционе по продаже акций «Сумыхимпром» была принята. В случае, если бы приватизационный аукцион состоялся, «Будброк» был бы единственным претендентом на покупку пакетов акций «Сумыхимпрома». С вытекающими из этого последствиями – отсутствием конкуренции и низкой ценой продаваемых пакетов акций. «Будброк» - это структура, деятельность которой контролирует Дмитрий Фирташ. На это указывает тот факт, что в собственности «Будброка» находятся пакеты акций «Черниговгаза», «Черновцыгаза», «Ривнегаза», «Винницагаза», «Ивано-Франсковскгаза», «Волыньгаза», «Закарпатгаза», «Львовгаза». Общеизвестно, что все эти газораспределительные компании контролируются Фирташем» - сообщил источник.

Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимическое предприятие, производящее двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты. Предприятие занимает первое место в Украине по производству комплексных и суперфосфатных удобрений, второе место по выпуску двуокиси титана. Предприятие входит в первую пятерку крупнейших экспортеров химической продукции. 100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в собственности государства. Начиная с 2010 года, предприятие управляется менеджерами DF Group (компания, объединяющая химические активы бизнесмена Фирташа).